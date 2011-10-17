Наливайченко видит, что во власти укрепляются антиукраинские силы

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призывает патриотов объединяться перед угрозой антиукраинских сил.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом он заявил, открывая памятник «Пылающему повстанцу» в селе Рукомиш Тернопольской области.

«Только объединив все проукраинские силы вокруг конкретной программы действий, мы сможем добиться нашей победы - построение достойного Украинского государства, о котором мечтали наши герои, и в котором будет комфортно жить всем украинцам», - подчеркнул он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал патриотов объединяться перед угрозой антиукраинских сил, закрепляющихся во власти.

«Нам, нынешним, стоит помнить, что большой грех перед памятью павших героев сейчас легкомысленничать принципиальной позицией, молчать, когда антиукраинские силы начинают поднимать голову в нашей стране», - заявил председатель политсовета партии.

Говоря об открытии памятника, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил: «Каждая нация должна помнить и чествовать своих героев, особенно когда речь идет о тех людях, которые шли до конца и оставили эту жизнь непокоренной врагом».

«Если у нации есть такие герои, как «пылающий повстанец», которые готовы положить за Украину свою жизнь, значит, у нее есть перспектива и будущее», - подчеркнул он.

*** Памятник «Пылающему повстанцу» в селе Рукомиш установлен в честь бойца УПА, жителя села Рукомиш Юрия Михайлецкого, который с 1947 по 1967 года скрывался от НКВД в криивке, обустроенной в скале возле Свято-Онуфриевского храма. Когда же его обнаружили, он совершил самосожжение.