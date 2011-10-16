Москаль подозревает, что милиция торгует оружием

Сегодняшняя милиция превращается в главного торговца оружием в Украине. Так народный депутат Геннадий Москаль прокомментировал факт исчезновения боевого оружия из Львовского университета внутренних дел, цитирует пресс-службу «Народной самообороны» Зеркало недели.

По информации Г.Москаля оружие исчезло на протяжении последней недели. «Уже точно известно об отсутствии 120 (ста двадцати) пистолетов Макарова, двух автоматов Калашникова и одного пулемета», — отметил депутат. При этом не хватает и другого оружия, количество и марка которого уточняется.

«На место выехал заместитель министра внутренних дел Д. Ворона. А МВД, как всегда, пытается скрыть происшествие от общественности», — сообщил политик.

«Если вспомнить в прошлом месяце факт торговли оружием харьковскими милиционерами, то вполне можно утверждать — за всю послевоенную историю и период независимости подобных вещей в системе украинского МВД не творилось», — резюмировал генерал-лейтенант милиции Г.Москаль