Януковичу напомнили: на деле против Тимошенко сломал зубы Кучма

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что оппозиция в вопросе отмены приговора по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО надеется только на Европейский суд по правам человека.

Об этом он заявил в эфире Шустер Live в пятницу.

По словам А.ТУРЧИНОВА, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и его окружение прекрасно понимают, что дело против Ю.ТИМОШЕНКО не будет доведено до логического завершения.

В то же время, он выразил сомнение, что апелляционный суд отменит приговор Печерского суда Киева по делу экс-премьера. "Я не надеюсь на апелляцию. Сегодня в Украине, к сожалению, не существует правосудия. Европейский суд поставит здесь точку, и они (власть) это понимают", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, представители власти настолько боятся Ю.ТИМОШЕНКО, что "у них происходит паралич ума".

"Они страхуются, понимая, что это дело долго не просуществует, открытием нового дела. На всякий случай, чтобы не выпустить из тюрьмы", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он добавил, что по делу о якобы незаконных сделках в корпорации «Единые энергетические системы Украины», еще бывший Президент Украины Леонид КУЧМА "сломал свои зубы".

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.

12 октября адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявил, что защита на следующей неделе планирует обратиться в Апелляционный суд Киева для обжалования приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО

Как сообщал УНИАН, 13 октября начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.