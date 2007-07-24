Луценко презентовал свой интернет-блог

Отныне в Интернете работает обновленный сайт «Народной самообороны», на котором лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО будет вести свой блог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», презентуя сегодня сайт, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что веб-страница нужна в первую очередь как дискуссионная площадка. «Это не агитация, не пропаганда, это нацелено не на результаты выборов, а на интеллектуальную дискуссию», – сказал он.

«Доброжелатель подскажет, оппонент покритикует – и в том, и в другом случае я буду благодарен. Так я стану сильнее в дебатах с оппонентами», – добавил лидер НС-НУ.

Ю.ЛУЦЕНКО также призвал всех заинтересованных открыть свои дневники на сайте, отметив, что среди интернет-аудитории много вдумчивых и конструктивных людей. «Это будет не стационарный официоз с заявлениями лидеров. Нам интересно, чтобы туда писали читатели, сторонники, оппоненты», – сказал он.

В присутствии журналистов Ю.ЛУЦЕНКО сделал свою первую запись, заверив, что будет всегда писать сам. «Все знают, что я противник фальсификаций», – сказал он.

Говоря о правилах модерирования записей, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что удаляться будут лишь нецензурные, агрессивные или неуместные сообщения, еще раз отметив, что приветствует конструктивную и корректную критику.

Кроме того, на сайте будет работать система премирования наиболее интересных авторов.

Адрес сайта: www.nso.org.ua