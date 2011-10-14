В графике Баррозу на 20 октября есть президент Уругвая, и нет Януковича

В официальных календарях лидеров Европейского Союза на следующую неделю, обнародованных на их сайтах, встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пока не фигурируют.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, таких встреч нет в календарях ни Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, ни Президента Европейского Совета Германа Ван РОМПЕЯ, ни Президента Европарламента Ежи БУЗЕКА.

Так, согласно календарю Ж.БАРРОЗУ, 20 октября (день, на который был запланирован визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель – УНИАН) у него предусмотрено выступление на конференции относительно нового многолетнего бюджета ЕС, посещение запуска спутника для системы GALILEO, а также встречи с Президентом Уругвая Мухика КОРДАНО и генеральным секретарем Социалистической партии Португалии Антонио Хосе СЕГУРО.

Президент Европейского Совета 20 октября планирует встретиться с Президентом Уругвая, а также с премьер-министром Польше Дональдом ТУСКОМ.

Президент Европарламента – выступить на конференции относительно нового многолетнего бюджета ЕС, а также встретиться с Президентом Уругвая.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в дипломатических источниках ЕС сообщили о том, что лидеры Евросоюза планировали не отменять встречу с украинским Президентом, а использовать ее для того, чтобы донести важность соблюдения Киевом демократических стандартов.