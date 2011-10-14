Шахтеры пытаются снести заграждение возле Кабмина (фото)

Возле здания Кабинета министров Украины шахтеры Луганской области проводят акцию протеста, на которой инициируют проведение общенациональной забастовки и проведения конституционных собраний.

Об этом УНИАН сообщил председатель Союза объединения граждан «Трудовое движение «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, акция протеста обусловлена произволом региональной «угольной мафии».

Милиция сдерживает протестную волну.

В эти минуты в УНИАН идет пресс-конференция организаторов акции. На ней речь идет о "незаконных действиях органов государственной исполнительной власти и работодателей ГП «Луганскуголь», ГП «Свердловантрацит», ГП «Ровенькиантрацит», ООО «Краснодонуголь», направленные на уничтожение угольной отрасли как государственного сектора промышленности Украины".

«Благодаря их антигосударственной деятельности, Луганская область доведена до уровня индустриальной свалки», - заявил К.ИЛЬЧЕНКО.

Фото УНИАН