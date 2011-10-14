Генпрокуратура ждет, что Лазаренко выполнит свое обещание

Генеральная прокуратура Украины в индивидуальном порядке может попросить правовой помощи у США при расследовании уголовного дела в отношении Юлии ТИМОШЕНКО и Павла ЛАЗАРЕНКО о деятельности корпорации ЕЭСУ, поскольку между двумя странами не заключено соглашение о предоставлении правовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник отдела связей со СМИ Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

«У нас не заключен договор о правовой помощи с США, но есть возможность индивидуального обращения к США о разовой правовой помощи Украине», - сказал Ю.БОЙЧЕНКО.

Он выразил надежду, что, возможно, такая помощь не понадобится, если П.ЛАЗАРЕНКО выполнит свое обещание в любом случае после отбывания срока наказания в США добровольно вернуться в Украину.

Как сообщал УНИАН, 13 октября начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. долл. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром П.ЛАЗАРЕНКО совершила покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.