Свобода: на Волыни ГАИ останавливает автобусы, следующие в Киев на Марш

Волынские перевозчики по приказу ГАИ фактически отказываются везти членов ВО «Свобода» в Киев на Марш славы УПА, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской областной организации ВО «Свобода».

Два автобуса с членами «Свободы» остановили работники Госавтоинспекции в поселке Колки Маневичского района. В автобусах находились несколько десятков активистов партии, которые были намерены принять участие в сегодняшнем Марше славы УПА в Киеве.

Волынская облорганизация ВО «Свобода» расценивает этот шаг как попытку Партии регионов сорвать отмечание 69-й годовщины со дня создания Украинской повстанческой армии. «Власть боится настоящих героев Украины, память которых мы сегодня чествуем. Мы считаем, что за эти действия репрессивного характера нынешняя бандитская власть должна нести ответственность», – отметил председатель Волынской областной организации ВО «Свобода» Анатолий ВИТИВ.