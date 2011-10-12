Янукович велел Клюеву не скупиться на олимпийцев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает правительство в полном объеме выделить средства, необходимые для полноценной подготовки украинских спортсменов к летней Олимпиаде 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с украинскими боксерами, которые на чемпионате мира завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что на сегодняшний день украинские спортсмены уже завоевали в борьбе 180 лицензий для участия в летних олимпийских играх 2012 года, которые состоятся в Лондоне.

Вместе с тем, он призвал первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА активизировать подготовку украинских спортсменов к этим соревнованиям, в частности, выделить необходимое бюджетное финансирование.

«Мы не должны откладывать все на последние дни», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, на следующий год расчетная сумма финансирования подготовки к Олимпиаде 2012 года составляет около 420 млн. грн., однако на сегодняшний день выделено всего около половины этой суммы.

«Экономить на этом мы не должны, потому что олимпийские базы и в дальнейшем будут служить нашим спортсменам», - добавил Президент.