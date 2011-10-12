Яценюку накипело: целый месяц будет собирать подписи против Януковича

Лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявил о начале акции сбора подписей под листовкой «Украина против Януковича!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

В этой листовке, розданной журналистам, отмечается: «Господин Президент! Вы забрали мою работу! Вы забрали мою зарплату! Вы забрали мою пенсию! Вы закрыли нашу школу! Вы закрыли наши больницы! Вы забираете у меня землю! Вы уничтожаете демократию! Вы хотите забрать мое будущее! Я - гражданин Украины – не дам Вам этого сделать! Я голосую против Вас! Я против ЯНУКОВИЧА!».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что гражданам будет предложено поставить подпись под этой листовкой во всех областных центрах Украины, чтобы таким образом проявить свою гражданскую позицию, показать, что гражданин не боится власти, а главное - продемонстрировать власти, что в Украине миллионы людей, которые не поддерживают Президента.

По его словам, акция начнется в эти выходные и будет длиться по меньшей мере месяц. После этого эти подписи будут переданы Президенту.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что вчерашний приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО стал апогеем действий нынешней власти.

По его словам, начиналось это с того, что Президент изменил Конституцию без украинского народа, без парламента. Дальше власть приняла решение провести пенсионную реформу, увеличив пенсионный возраст, была принята новая налоговая реформа.

Еще одним негативным шагом нынешней власти А.ЯЦЕНЮК назвал то, что украинцев лишили своей земли, продлив пребывание Черноморского флота РФ в Крыму еще на 25 лет.

Называя другие шаги действующей власти, А.ЯЦЕНЮК еще раз подчеркнул, что апогеем всех этих действий стало уничтожение демократии и заключение политических оппонентов в Украине.

«Нет никакого сомнения в том, что эта власть на этом не остановится. И любой, кто будет противоречить действующему Президенту и действующей власти, будет или уничтожен, или заключен, или выселен. Любой, кто имеет другие позиции, будет уничтожен сегодняшней властью», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что сегодня «украинским вопросом» занимается весь мир – и Европа, и Америка, и Россия.

Но, по его убеждению, украинским вопросом должны заниматься в первую очередь сами украинцы.

«Только в наших руках остановить наступление сегодняшней власти. Только в наших руках изменить страну», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что именно поэтому было принято решение провести вышеупомянутую акцию.

«Эта акция – это обращение к украинцам – я прошу украинцев предпринять первый шаг, выразить свою позицию по отношению к Президенту. Я прошу украинцев преодолеть страх. Я обращаюсь к украинцам с этим призывом – не бойтесь, скажите «нет» Президенту», - сказал он.

Он призвал все оппозиционные силы присоединиться к этой акции, чтобы собрать как можно больше голосов.

На вопрос, сколько планируется собрать голосов, он ответил: «Соберем все, что соберем».

В то же время он допустил, что их будет больше, чем людей, которые проголосовали за действующего Президента на выборах.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, эти подписи позволят, в том числе, давить на парламент с тем, чтобы он принял новый закон об импичменте Президенту, внесенный недавно А.ЯЦЕНЮКОМ на рассмотрение Верховной Рады.