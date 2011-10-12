МИД Италии: Теперь с Украиной можем решать только технические вопросы

Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини заявил, что разочарован приговором, вынесенным в Украине по делу бывшего премьера Юлии Тимошенко.

«Семь лет тюрьмы — это недопустимый приговор», — сказал он итальянским журналистам, пишет "Зеркало недели".

Министр отметил, что в сложившейся ситуации его стране будет непросто развивать отношения с Украиной. «По некоторым темам мы можем проводить переговоры технического характера. Однако трудно будет работать над сближением, над единством в политической сфере Италии с Украиной до тех пор, пока в Киеве не будет в корне пересмотрен подход к данной теме (к ситуации вокруг Ю.Тимошенко), которая связана с соблюдением основных прав человека и норм правового государства», — подчеркнул он.

Во вторник Ю.Тимошенко была признана виновной в нарушениях при заключении в 2009 году газовых соглашений с Россией и приговорена к семи годам заключения.