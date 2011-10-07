У Могилева ничего не слышали о розыске Мельниченко

В Министерстве внутренних дел Украины не получали никакого поручения на розыск бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Виктория КУШНИР.

«Никакого поручения и ориентировки на этого человека мы не получали», - сказала она, заметив, что также никаких документов на розыск Н.МЕЛЬНИЧЕНКО украинское бюро Интерпола в своем распоряжении не имеет.

В то же время, В.КУШНИР не исключила, что соответствующие действия по этому поводу могут совершать сотрудники СБУ, поскольку, как ей известно, «дело МЕЛЬНИЧЕНКО находится в производстве этой спецслужбы».