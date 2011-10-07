У Могилева ничего не слышали о розыске Мельниченко
15:39, 07 октября 2011Политика
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Не исключают, что занимается СБУ
В Министерстве внутренних дел Украины не получали никакого поручения на розыск бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.
Об этом УНИАН сообщила начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Виктория КУШНИР.
«Никакого поручения и ориентировки на этого человека мы не получали», - сказала она, заметив, что также никаких документов на розыск Н.МЕЛЬНИЧЕНКО украинское бюро Интерпола в своем распоряжении не имеет.
В то же время, В.КУШНИР не исключила, что соответствующие действия по этому поводу могут совершать сотрудники СБУ, поскольку, как ей известно, «дело МЕЛЬНИЧЕНКО находится в производстве этой спецслужбы».
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