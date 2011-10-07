ВР может не ратифицировать Соглашение с ЕС без упоминания о членстве?

Верховная Рада может не ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС в случае, если в ней не будет упоминания о возможности членства Украины в Евросоюзе. Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам Леонид Кожара, комментируя перспективы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Отсутствие такого упоминания нарушает баланс политических сил в Украине в отношении европейской интеграции и даст преимущество тем, кто толкает Украину в сторону от Европы. Это может оказать негативное влияние на соотношение политических сил в парламенте в ходе ратификации Соглашения, усилив голоса оппонентов ассоциации Украины с ЕС. Соответственно, нам будет значительно тяжелее найти поддержку в парламенте, когда этот вопрос будет вынесен на голосование", - цитирует Укринформ слова нардепа.

Кожара подчеркнул при этом, что Украина заинтересована в подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. По его словам, в Украине давно достигнут консенсус между представителями власти и оппозиции о поддержке европейской интеграции Украины, с чем согласны и большинство граждан. "Поэтому для нас крайне важно, чтобы такой серьезный шаг, как подписание Соглашения об ассоциации, содержал упоминание о европейской перспективе Украины", - подчеркнул он. По мнению Л.Кожары, включение такого пункта в соглашение будет позитивно воспринято в украинском обществе и представителями ведущих политических сил.