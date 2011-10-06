ПР хочет передать Почаевскую лавру УПЦ Московского патриархата?

Народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС) заявляет, что Партия регионов собирается передать Почаевскую лавру для приватизации УПЦ Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации (относительно исключения из перечня зданий Почаевской лавры)», инициированный народными депутатами Дмитрием ШЕНЦЕВЫМ (фракция Партии регионов) и Юрием БУТОМ (прошел в ВР по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона», сейчас является членом депутатской группы «Реформы во имя будущего» – УНИАН).

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что в соответствии с этим законопроектом, «национальное достояние украинского народа может быть приватизировано, и не подлежит никакому сомнению, в пользу какой религиозной конфессии может состояться эта приватизация».

По его словам, «этим закладывается очень опасный прецедент – прецедент приватизации национальных религиозных святынь украинского народа».

Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что все это «может привести не только к общественным возмущениям, но и к серьезным межконфессиональным противостояниям в Украине».