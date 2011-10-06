У Могилева отрицают информацию о закрытии «дела педофилов»

В Министерстве внутренних дел Украины опровергают информацию в отдельных СМИ о том, что уголовное дело о развращении детей в МДЦ "Артек" закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Как сообщила УНИАН начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Виктория КУШНИР, это дело передано для дальнейшего расследования от Генеральной прокуратуры в Главное следственное управление МВД.

«Дело не закрыто, оно передана в Главное следственное управление МВД для дальнейшего расследования», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в "Артеке".

Руководство "Артека", в свою очередь, заявило, что факты развращения детей не имеют никакого отношения к центру.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные обращения к Президенту, в Генпрокуратуру и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В свою очередь 14 октября 2009 года тогдашний министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей. По его словам, еще в апреле 2009 года по делу о развращении двух несовершеннолетних выдвинуты обвинения и был задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ, который позже был освобожден из-под стражи на подписку о невыезде.

20 октября 2009 года Верховная Рада Украины приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних.

21 мая 2010 года парламент прекратил деятельность этой ВСК. На заседании парламента с отчетом о деятельности комиссии выступила председатель ВСК Екатерина САМОЙЛИК. Она отметила, что «по результатам расследования дела достаточных доказательств вины Д.ПОЛЮХОВИЧА и других лиц в насильственном удовлетворении половой страсти с малолетними, которые давали бы достаточные основания для направления дела в суд, пока не получено».