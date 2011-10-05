Налоговая успокаивает: рано или поздно отчетность станет «понятной»

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработала единые стандарты для налоговых деклараций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя председателя ГНСУ Александра КЛИМЕНКО, на сегодня проект данного документа «Об утверждении Стандарта форм налоговых деклараций «Общие требования к содержанию форм налоговых деклараций и инструкций относительно их заполнения» направлен в Министерство финансов.

«Еще в начале налоговой реформы, реорганизации службы мы брали на себя обязательство относительно упрощения отчетности. Я могу доложить общественности, что мы свои обещания постепенно выполняем», - отметил А.КЛИМЕНКО.

После принятия приказа все новые налоговые декларации и дополнения будут разрабатываться на основании требований единого стандарта. Это, по мнению авторов документа, значительно облегчит процесс отчетности налогоплательщиков.

Общее количество деклараций несколько сократится, поскольку стандартом вводится требование «один налог – одна декларация». Приложения к отчетным документам «облегчат» с помощью удаления лишних пунктов и граф.

«В последующем – об этом уже шла речь – планируется постепенная унификация стандартов бухгалтерского и налогового учета с созданием понятных универсальных формул вычисления финансового состояния плательщика и, соответственно, сумм налоговых обязательств. Мы к этому рано или поздно придем», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.