На сессии НАТО покажут фильм о Тимошенко

В рамках сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая начнется 7 октября в Бухаресте, состоится презентация документального фильма о судебном процессе против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Реформы и порядок», об этом на брифинге сказал член фракции «БЮТ-Батькивщина», член постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО Остап СЕМЕРАК, который продюсировал создание фильма.

«С этим фильмом наша делегация поедет на сессию Парламентской ассамблеи НАТО, где как раз запланирован доклад по Украине – о тех политических процессах, которые проходят у нас после Оранжевой революции, и о состоянии демократии в нашей стране», – сообщил О.СЕМЕРАК.

По его словам, англоязычная лента «The trial of Yulia Tymoshenko. The true story» («Суд над Юлией Тимошенко. Правдивый рассказ») «не содержит никаких политических выводов».

«Мы специально делали политически нейтральный фильм – исключительно документальные кадры, текст, который объясняет, что происходит на экране, и комментарии основных участников этого судебного процесса», – отметил О.СЕМЕРАК.

«Идея фильма возникла в ходе общения с нашими партнерами из Европарламента и с членами парламентов других стран. Они спрашивали нас, что происходит в суде против Юлии ТИМОШЕНКО, и когда мы рассказывали о течении событий, они нам не верили. Не верили, что в европейской стране, которая декларирует демократические принципы, может происходить что-то подобное с лидером оппозиции и бывшим премьер-министром. Поэтому мы пришли к мнению, что, очевидно, нужно сделать документальный фильм», – сообщил народный депутат.

«Мы стремимся строить отношения с нашими партнерами в Европе и мире на принципах открытости. Этот фильм является демонстрацией того, что наша политическая сила хочет построить открытую Украину без кривых зеркал и затемненных окон», – подчеркнул О.СЕМЕРАК.

Он также сообщил, что вскоре планируется презентация фильма для депутатов Европейского парламента в Брюсселе.