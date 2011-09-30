Двери в зал, где слушается дело Тимошенко, закрыли на замок

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ после перерыва вновь отказал экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО объявить перерыв до понедельника, 3 октября, для подготовки ею заключительного слова.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она не отказывается от заключительного слова, но хочет подготовиться более детально, с учетом тех позиций, которые во время прений были высказаны прокурорами и гражданским истцом.

«Я не отказываюсь от заключительного слова. Сейчас мы расшифровываем стенограмму того, что происходило утром», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если суд не даст ей времени для подготовки заключительного слова, то это будет означать, что судья делает это сознательно.

«Для суда Линча это ничего не прибавит и ничего не отнимет», - сказала она.

Экс-премьер-министр отметила, что решение Р.КИРЕЕВА о том, что на объявлении обвинительного приговора будут присутствовать только журналисты, говорит о том, что судья боится людей.

В свою очередь Р.КИРЕЕВ отметил, что заключительное слово является правом, а не обязанностью обвиненной.

Он также добавил, что у Ю.ТИМОШЕНКО было достаточно времени, чтобы подготовить заключительное слово.

В настоящее время доступ в зал, где проходит рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО, ограничен в связи со слишком большим количеством людей, и двери закрывают на замок.