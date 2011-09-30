«Украинскую книгу года» теперь будут выбирать Драч и Герман

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес изменения в свой указ «О ежегодной премии Президента Украины «Украинская книга года» от 16 декабря 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Этими изменениями утвержден новый персональный состав Комитета по ежегодной премии Президента Украины «Украинская книга года».

В соответствии с указом, председателем комитета (по согласию) назначен писатель, председатель Общества связей с украинцами за пределами Украины «Украина - Свит» Иван ДРАЧ, а заместителем - советник Президента Украины - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

Кроме того, в состав комитета, среди других, включена писательница, лауреат Национальной премии Украины имени Тарас Шевченко Мария МАТИОС (по согласию), директор Института философии имени Г.Сковороды НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины Мирослав ПОПОВИЧ (по согласию).