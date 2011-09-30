Защита Тимошенко считает, что за «31 апреля» следователь должен ответить

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ считает, что в отношении следователя прокуратуры по делу Ю.ТИМОШЕНКО Александра НЕЧВОГЛОДА должно быть возбуждено уголовное дело за фальсификацию документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время обмена репликами в судебном заседании.

По его словам, «неправильное установление даты – это незаконные действия следователя, это злоупотребление служебным положением».

При этом Ю.СУХОВ отметил, что если это было сделано преднамеренно, то это является превышением служебных полномочий следователем.

«Как можно строить обвинение на незаконных документах? Пусть тогда следователь несет ответственность уголовную», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат также отметил, что Генпрокуратура не имела права давать оценку действиям премьера, поскольку такую оценку дает Верховная Рада согласно законодательству.

Как сообщал УНИАН, адвокаты заявили о многочисленных нарушениях по делу в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО относительно превышения полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году.

В частности, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявил, что о фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствует то, что следователями Генеральной прокуратуры оформлялись процессуальные документы несуществующими календарными датами. В частности, в материалах дела есть два протокола осмотра документов от 31 апреля 2011 года и два постановления о приобщении к уголовному делу документов от 31.04.2011 г.