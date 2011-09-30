В Варшаве продолжается встреча Януковича с Меркель
10:52, 30 сентября 2011Политика
2371
Говорят о Тимошенко?
В Варшаве началась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
После завершения встречи глава Украинского государства примет участие в первой пленарной сессии саммита Инициативы «Восточное партнерство».
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ планирует, в частности, обсудить с В.ЯНУКОВИЧЕМ в Варшаве ход судебного процесса над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter