В Варшаве продолжается встреча Януковича с Меркель

В Варшаве началась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

После завершения встречи глава Украинского государства примет участие в первой пленарной сессии саммита Инициативы «Восточное партнерство».

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ планирует, в частности, обсудить с В.ЯНУКОВИЧЕМ в Варшаве ход судебного процесса над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.