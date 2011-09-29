Адвокат Тимошенко предлагает Кирееву «упростить работу»

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ считает, что судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ, который рассматривает дело Ю.ТИМОШЕНКО, для вынесения объективного решения необходимо не менее двух недель.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.СИРЫЙ высказал сегодня во время судебных дебатов на заседании суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО, которую обвиняют превышении полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Нужно внимательно сопоставить позицию обвинения, выраженную в дебатах, и позицию защиты, выраженную в дебатах. То есть внимательно проанализировать каждое доказательство. По времени, чтобы это сделать в классическом варианте понимания уголовного процесса и уголовного права, я думаю, что как минимум пара недель спокойной работы судье нужны для того, чтобы выполнить эту работу», - сказал Н.СЫРИЙ.

В то же время адвокат Ю.ТИМОШЕНКО считает, что есть также более простой путь вынесения решения по этому уголовному делу.

«Я хотел бы высказать предложение, чтобы упростить эту работу и проще посмотреть на это дело, посмотреть с точки зрения международного права, с точки зрения хозяйственного права, с точки зрения конституционного права», - объяснил он.

Н.СИРЫЙ отметил, что за три месяца судебного разбирательства дела его подзащитная была лишена права на то, чтобы ее дело рассматривал компетентный и объективный судья.

«Речь идет о праве, которое прямо предусмотрено статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, и статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Дело должно было быть закрыто уже на стадии предварительного рассмотрения, и для этого были все основания», - убежден адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.