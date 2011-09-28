Супруг и дочь Тимошенко должны выступить в суде

Супруг и дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр и Евгения должны как и другие защитники в соответствии с процедурой процесса выступить в судебных дебатах в деле по обвинению бывшего премьера в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений 2009 года.

Об этом в интервью журналистам по завершении сегодняшнего судебного заседания в Печерском райсуде Киева заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

«Вообще то они должны выступать потому, что они являются стороной защиты, они имеют право выступить в дебатах. Я думаю, что мы услышим их выступления, возможно не такие продолжительные как наши, но услышим», - сказал он.