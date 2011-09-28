Пресс-конференция «Закон о документах позволит ЕС отменить визы для украинцев»

В четверг, 29 сентября, в 11:00 в информационном агентстве «Наш Продукт» состоится пресс-конференция народных депутатов Украины Олега ЗАРУБИНСКОГО и Валерия КОНОВАЛЮКА на тему: «Принятие парламентом закона о документах позволит Евросоюзу сделать безвизовым въезд для украинцев».

23 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины". Таким образом, парламент выполнил одно из главных требований ЕС по внедрению Украиной электронных заграничных паспортов с биометрическими данными.

Соавторы данного закона О.ЗАРУБИНСКИЙ и В.КОНОВАЛЮК расскажут о практических шагах по его реализации в Украине и перспективах получения нашей страной безвизового режима с Европейским Союзом.

Пресс-конференция состоится по адресу: Информационное агентство «Наш Продукт», г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1.

Схема проезда приведена здесь.

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