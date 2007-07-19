Шуфрич говорит, что хлеба хватает

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что опасности для окружающей среды в результате техногенной аварии во Львовской области уже нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после расширенного совещания в штабе ликвидации последствий аварии, который расположен непосредственно возле места аварии в Бусском районе Львовской области.

Министр также отметил: “Это неправда, что в селах не хватает хлеба”. Кроме того, он сказал, что “вода вполне пригодна к употреблению”.

В свою очередь вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК сообщил о новом этапе ликвидации катастрофы, который предусматривает поднятие неповрежденных цистерн с желтым фосфором и очистку окружающей среды.

По словам А.КУЗЬМУКА, все уцелевшие цистерны с желтым фосфором будут отправлены обратно, в Казахстан. «На это Президент дал десять дней», - сказал он. Вице-премьер добавил, что цистерны «мы не будем здесь накапливать, будем отправлять по одной-две-три».

Также, по его словам, предусмотрено, что вокруг места аварии будет снят слой почвы и вывезен в Казахстан для переработки.

Как сказал министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ, в близлежащие больницы должно быть доставлено достаточное количество медицинских препаратов для лечения всех пострадавших.