Шуфрич говорит, что хлеба хватает

11:32, 19 июля 2007
Политика
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Начался новый этап ликвидации

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич прибыля на место аварии во Львовской области. 19 июляМинистр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что опасности для окружающей среды в результате техногенной аварии во Львовской области уже нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после расширенного совещания в штабе ликвидации последствий аварии, который расположен непосредственно возле места аварии в Бусском районе Львовской области.

Министр также отметил: “Это неправда, что в селах не хватает хлеба”. Кроме того, он сказал, что “вода вполне пригодна к употреблению”.

В свою очередь вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК сообщил о новом этапе ликвидации катастрофы, который предусматривает поднятие неповрежденных цистерн с желтым фосфором и очистку окружающей среды.

По словам А.КУЗЬМУКА, все уцелевшие цистерны с желтым фосфором будут отправлены обратно, в Казахстан. «На это Президент дал десять дней», - сказал он. Вице-премьер добавил, что цистерны «мы не будем здесь накапливать, будем отправлять по одной-две-три».

Также, по его словам, предусмотрено, что вокруг места аварии будет снят слой почвы и вывезен в Казахстан для переработки.

Как сказал министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ, в близлежащие больницы должно быть доставлено достаточное количество медицинских препаратов для лечения всех пострадавших.

 

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