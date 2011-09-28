Лавриновича просят разобраться с руководством «Фронта Змін»

Правозащитник, профсоюзный лидер и депутат Сквирского райсовета Киевской области Дмитрий ФИЛИПЧУК обратился к Министерству юстиции Украины с жалобой на противоправные действия политической партии «Фронт змін».

Об этом сообщается в пресс-релизе, переданном УНИАН.

В частности сообщается, что Д.ФИЛИПЧУК просит Минюст «разобраться в обстоятельствах его исключения из партии на предмет законности принятых руководством «Фронта змін» решений». «От третьих лиц я узнал, что решением Бюро политической партии «Фронт Змін» 9 июня 2011 года я был исключен из состава партии с формулировкой «за систематическое невыполнение решений руководящих партийных органов». Сообщение о моем исключении было опубликовано 10 июня 2011 года на официальном сайте ПП «Фронт Змін». Считаю данное решение Бюро партии незаконным и таким, которое нарушает мои права», - говорится в документе. Д.ФИЛИПЧУК подчеркивает, что формулировка, по которой он был исключен из партии, не попадает ни под одно из определений Устава «Фронта змін». Соответственно, решение об «исключении» мог принять только съезд партии, который в течение соответствующего периода времени не проводился.

Депутат требует от Минюста проведения соответствующей проверки. «Прошу восстановить мои права и защитить законные интересы, нарушенные действиями ПП «Фронт Змін», - требует депутат.

Государственный контроль за выполнением политической партией требований Конституции и законов Украины, а также устава политических партий и деятельностью политических партий осуществляет Министерство юстиций Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Д.ФИЛИПЧУК на пресс-конференции заявил, что демократические принципы, декларируемые партией, являются номинальными и не соответствуют реальной линии поведения руководства «Фронта Змін».

Д.ФИЛИПЧУК – правозащитник, председатель независимого Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины и сопредседатель Всеукраинского профсоюзного объединения «Демократические профсоюзы Украины».