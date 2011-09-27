Тимошенко: не прекращайте борьбу, потому что у власти режим оккупантов

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет прокуроров и судью по ее делу в выполнении политического заказа Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на судебном заседании.

"Не имеют никакого значения ни закон, ни Конституция, ни справедливость в этом судебном процессе. Я убеждена, что каждое слово, которое говорят здесь прокуроры, говорит судья, согласовывается непосредственно с ЯНУКОВИЧЕМ, и посредничество Администрации его очевидно. И поэтому нет никаких сомнений, что все это делается по политическому заказу ЯНУКОВИЧА", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

После объявления стороной государственного обвинения заявления о необходимости назначения Ю.ТИМОШЕНКО наказания в виде лишения свободы на 7 лет экс-премьер обратился к присутствующим в зале народным депутатам: "Я вас прошу: не прекращайте борьбу по защите людей и по защите Украины. Не останавливайтесь ни на минуту, потому что у власти - режим оккупантов, и вы должны сделать все, чтобы они из Украины ушли. Это ваша ответственность вместе со всеми оппозиционными силами".

После этого председательствующий в судебном процессе по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв в судебном заседании до 09.30 среды, 28 сентября.