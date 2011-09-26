Жена Луценко поймала главу украинских тюремщиков на лжи

Супруга экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО заявляет, что председатель Государственной пенитенциарной службы Александр ЛИСИЦКОВ не владеет полной информацией о состоянии здоровья ее мужа.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой партии «Народная Самооборона» комментарии И.ЛУЦЕНКО по поводу интервью председателя Государственной пенитенциарной службы А.ЛИСИЦКОВА, в котором он заявил, что «супруга ЛУЦЕНКО по собственной инициативе рассказывает, что у него цирроз печени. К ЛУЦЕНКО приходили врачи, осмотрели, провели пальпацию и удивились: как можно, не проведя полного обследования, утверждать, что у него такой серьезный диагноз?».

«Если господин ЛИСИЦКОВ не владеет полной информацией о состоянии здоровья Ю.ЛУЦЕНКО, однако позволяет комментировать это в средствах массовой информации, хочу ему напомнить несколько фактов и продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья моего мужа после пребывания в СИЗО в течение девяти месяцев», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

Она напомнила, что в связи со значительным ухудшением состояния здоровья 15 и 22 июля именно по инициативе руководства СИЗО Ю.ЛУЦЕНКО вывозили в больницу скорой медицинской помощи для проведения полного обследования. По словам И.ЛУЦЕНКО, результаты этих обследований были оформлены в соответствующие документы ведущими специалистами: президентом Ассоциации врачей-эндоскопистов Украины, д.м.н. Владимиром НИКИШАЕВЫМ, специалистом по допплеровскому обследования вен и врачом ультразвуковой диагностики, и уже на основании этих результатов обследований была сформирована комиссия Министерства здравоохранения, в состав которой входили также специалисты-гастроэнтерологи.

«На основании разрешения Печерского суда врачи Минздрава, среди которых профессор кафедры внутренней медицины №1 Национального медицинского университета им. А.Богомольца ТКАЧ С.М. и главный диетолог Министерства здравоохранения Украины, доцент кафедры внутренней медицины №1 этого университета ШВЕЦ О.В. поставили моему мужу диагноз - цирроз печени (криптогенный), с явлением портальной гипертензии и варикозом вен пищевода», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

«Напомню также господину ЛИСИЦКОВУ, что очередная расширенная комиссия врачей Минздрава не смогла отменить предыдущий диагноз – цирроз печени, подтвердив наличие признаков цирроза у ЛУЦЕНКО последними обследованиями», - отметила супруга экс-министра.

«Я буду говорить о болезни моего мужа, чтобы не заговорить ее, как это произошло с ныне покойным Василием Джарты (бывший председатель Совета министров Крыма, который умер недавно после продолжительной болезни – УНИАН)», - заявила И.ЛУЦЕНКО.

Она также заявила, что готова в прямом эфире одного из центральных телеканалов «установить истину в вопросе здоровья Ю.ЛУЦЕНКО». «Государственная пенитенциарная система привыкла говорить неправду. И я это готова доказать», - заявила И.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО м декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября супруга Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него обнаружен цирроз печени.

После этого экс-министра несколько раз обследовали врачи.

22 сентября, по данным пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, специалисты Министерства здравоохранения через руководство Киевского СИЗО предоставили Ю.ЛУЦЕНКО результаты обследования состояния его здоровья. Состояние здоровья заключенного членами комиссии признано удовлетворительным, сообщила пресс-служба ведомства.