Американцы украинского происхождения написали Януковичу

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) считает, что арест экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует об ухудшении в Украине ситуации с правами человека.

Об этом сказано в открытом письме организации, которая представляет свыше миллиона американцев украинского происхождения, к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

В письме отмечается, что в сентябре 2010 года УККА обратился с письмом к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, в котором выражалась обеспокоенность ситуацией в Украине.

«До сих пор, очень мало из тех вопросов были рассмотрены правительством Украины, а ситуация относительно прав человека и национальных прав в Украине только ухудшилась, о чем свидетельствует не только арест и следствие бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, а также другие политические преследования в стране», - отмечается в письме.

Украинский конгрессовый комитет Америки также отмечает, что «правительство ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА продолжает проводить антиукраинскую политику.

«Мы не теряем надежды, что Вы поймете ошибочность Ваших сегодняшних позиций, и примете груз честной службы нашему народу в Украине и вне нее, и конкретными действиями проявите изменение в Вашем политическом курсе в сторону конструктивных действий относительно международных стандартов, касающихся человеческих и национальных прав, и в гуманитарных, правовых, и экономических плоскостях», - говорится в письме.

УККА заявляет о готовности встретиться с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ и представителями украинской власти только тогда, «когда увидим во всех отраслях украинского правительства соблюдение демократических принципов и Ваше искреннее беспокойство об украинской нации и ее многочисленных проблемах».

«Украинское общество в США всегда будет работать для того, чтобы Украина стала богатым, демократическим равноправным государством в семье европейско-атлантических государств. Хотя эта цель может быть достигнута, за Вами стоит решение внутренних вопросов, которые касаются демократических процессов и возвращения верховенства права, которые окончательно будут гарантировать дальнейшее существование Украины в единой и свободной Европе. Мы надеемся, что Вы обратите внимание на нашу обеспокоенность, чтобы вместе мы строили Украину – страну, которая независимой от внешних факторов будет продолжать свой европейский путь», - подчеркивается в письме УККА к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ.