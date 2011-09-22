Терехина с критикой бюджета-2012 отложили на потом

На заседании Согласительного совета Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил народным депутатам около трех часов рассматривать проекты законов «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы» и «О государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Председателя ВР Ольга ЧЁРНАЯ.

В.ЛИТВИН отметил, что эти проекты законов будут рассматриваться совместно, поскольку, в соответствии с Регламентом Верховной Рады, их будут представлять представители Кабинета Министров Украины.

По словам О.ЧЁРНОЙ, также на Согласительном совете речь шла о том, что народный депутат Украины Сергей ТЕРЁХИН (фракция «БЮТ-Батьківщина») внес на рассмотрение парламента проект постановления об отклонении проекта бюджета на 2012 год, однако участники Согласительного совета решили, что, в соответствии с Регламентом ВР, сначала будут рассмотрены проекты программы социального и экономического развития и госбюджета, а затем - данный проект постановления.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня проведет встречу с представителями органов местного самоуправления, и поэтому он предложил провести «разговор о бюджете в части регионального разреза» именно на этом заседании ВР.