Терехина с критикой бюджета-2012 отложили на потом
ВР рассмотрит кабминовские пректы
На заседании Согласительного совета Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил народным депутатам около трех часов рассматривать проекты законов «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы» и «О государственном бюджете Украины на 2012 год».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Председателя ВР Ольга ЧЁРНАЯ.
В.ЛИТВИН отметил, что эти проекты законов будут рассматриваться совместно, поскольку, в соответствии с Регламентом Верховной Рады, их будут представлять представители Кабинета Министров Украины.
По словам О.ЧЁРНОЙ, также на Согласительном совете речь шла о том, что народный депутат Украины Сергей ТЕРЁХИН (фракция «БЮТ-Батьківщина») внес на рассмотрение парламента проект постановления об отклонении проекта бюджета на 2012 год, однако участники Согласительного совета решили, что, в соответствии с Регламентом ВР, сначала будут рассмотрены проекты программы социального и экономического развития и госбюджета, а затем - данный проект постановления.
Также В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня проведет встречу с представителями органов местного самоуправления, и поэтому он предложил провести «разговор о бюджете в части регионального разреза» именно на этом заседании ВР.