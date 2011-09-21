Суды против оппозиции в Украине противоречат словам о демократии

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ считает, что украинские власти должны убедить Европу в своей приверженности к демократическим ценностям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом еврокомиссар заявил сегодня, выступая на конференции «20 лет независимости Украины: вызовы будущего».

«Они должны убедить нас в том, что Украина серьезна в вопросах демократии, верховенства права и в вопросах подписания соглашения об ассоциации», - сказал комиссар.

С.ФЮЛЕ подчеркнул, что ассоциация предполагает, в том числе политические обязательства демократии и уважения прав человека, которые Украина взяла на себя самостоятельно, в том числе в рамках участия в таких международных организациях как Совет Европы.

«Вызывает обеспокоенность, что много оппозиционных политиков сейчас находятся в судах, при этом эксперты в области законодательства говорят также о проблемах с содержанием обвинений», - сказал С.ФЮЛЕ.

Комиссар подчеркнул, что процессы против политической оппозиции в Украине выглядят политически мотивированными.

При этом он призвал власти Украины изменить ситуацию в самое ближайшее время.

Комиссар также отметил в этом контексте необходимость всесторонней реформы судебной системы, и заявил о готовности ЕС и далее поддерживать Украину в этом процессе.

Он также выразил мнение о том, что украинские власти поняли всю серьезность ситуации и убежденность в том, что Украина сможет четко продемонстрировать, что демократические ценности лежат в основе ее европейского выбора.