Королевская: сделаю так, как решит Тимошенко

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что сделает все от нее зависящее, чтобы пойти на выборы в парламент в составе Блока Юлии Тимошенко.

Об этом, как сообщили в пресс-службе Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, Королевская сказала в эфире телеканала ТВi.

При этом народный депутат отметила, что Юлии Тимошенко, как лидеру БЮТ, «принимать решение о том, кто и в каком формате будет принимать участие в избирательном процессе».

«Я - член «Батькивщины» уже несколько лет, и сделаю все от себя зависящее, чтобы пойти на выборы в парламент в составе Блока Юлии Тимошенко. В него входят три партии: «Реформы и порядок», Украинская социал-демократическая партия (УСДП) и «Батькивщина». И Юлия Тимошенко, как лидер БЮТ, сама будет принимать решение о том, кто и в каком формате будет принимать участие в избирательном процессе », - сказала Н. КОРОЛЕВСКАЯ, отвечая на вопрос журналиста.

По мнению политика, необходимо еще до выборов определиться, что будет с оппозицией. «Я недавно предложила, чтобы Комитет сопротивления диктатуре принял решение о том, что оппозицию возглавляет Юлия ТИМОШЕНКО. Необходимо прекратить манипуляции вокруг "лидеров" и "полулидеров" оппозиции. Сам Комитет образовался в результате ареста Юлии ТИМОШЕНКО. Только таким образом оппозиция смогла хоть как-то объединиться», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, глобальная ошибка оппозиции в том, что ей не удалось объединиться год назад. «Если бы это произошло раньше, мы бы смогли мобилизовать избирателей и не допустить ни ареста Юлии Тимошенко, ни принятия других ужасных решений власти», - подчеркнула она.

Комментируя слухи о том, что она якобы пытается «возглавить» или «взять под контроль» Украинскую социал-демократическую партию, Королевская привела слова Высоцкого: «Ходят слухи, что не будет больше сплетен, и ходят слухи, будто сплетни запретят». Я не готова комментировать слухи. Я сделаю так, как решит Юлия ТИМОШЕНКО. Она лидер партии и лидер блока. Решение зависит от ее мнения и от мнения членов УСДП, решение может принять по съезд », - сказала Н. КОРОЛЕВСКАЯ.