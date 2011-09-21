В ПР объяснили, чем ценна дружба с Америкой

Украине и США следует расширять рамки сотрудничества, и визит Президента Украины Виктора Януковича в Соединенные Штаты Америки поспособствует этому. В этом убежден народный депутат от Партии регионов, председатель Международного фонда «Европейское развитие» Владимир Вечерко.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, по мнению депутата, двусторонние отношения между Украиной и США имеют большой потенциал и являются крайне важными для обеих сторон.

«Важность отношений Украины и США объясняется, во-первых, тем, что в общем плане Соединенные Штаты остаются самой мощной страной в мире, а, во-вторых, тем, что США являются гарантом независимости, суверенитета и целостности границ нашего государства», - отмечает политик.

Кроме того, Вечерко сообщил, что США является крупнейшей страной-донором технической помощи Украине.

«Общий объем технической помощи США нашей стране, начиная с 1992 года, составил более 3 млрд. $, что превышает суммарные показатели стран-доноров за этот период. По данным Госдепартамента США, на программы технической помощи Украине в 2009 году ассигновано 89,5 млн. $, в 2010 году - 118,9 млн. $, в 2011 году - 124, 4 млн. $", - сообщил депутат.

Весомым также, по его словам, является партнерство с США в сфере энергетики.

«Среди приоритетных для украинской стороны направлений сотрудничества является привлечение американских инвестиций, а также уникальных технологий, в частности, для добычи углеводородных залежей под украинским морским шельфом, а также оценка перспектив добычи в Украине сланцевого газа метана угольных месторождений», - объясняет он.

Все эти факты обусловливают необходимость углублять сотрудничество между нашими странами, убежден депутат.