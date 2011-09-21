Луценко подозревает, что прокуратура «работает» со свидетелями

Печерский районный суд Киева сегодня вынужден был перенести на 27 сентября рассмотрение дела бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО из-за неявки на допрос в качестве свидетеля бывшего руководителя кадрового аппарата МВД Украины Николая КУРКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после допроса третьего свидетеля по делу со стороны обвинения объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

В свою очередь экс-министр МВД Украины Ю.ЛУЦЕНКО попросил суд вызвать и вместе в один день допросить как Н.КУРКО, так и Валерия МЕЛЬНИКА, который на то время работал советником министра, поскольку, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, в случае допроса указанных лиц в разные дни прокуратура может с одним из них «поработать».

Следующее судебное заседание должно состояться 27 сентября в 9.15.