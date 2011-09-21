Луценко подозревает, что прокуратура «работает» со свидетелями
Суд перенесли на 27 сентября
Печерский районный суд Киева сегодня вынужден был перенести на 27 сентября рассмотрение дела бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО из-за неявки на допрос в качестве свидетеля бывшего руководителя кадрового аппарата МВД Украины Николая КУРКО.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после допроса третьего свидетеля по делу со стороны обвинения объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.
В свою очередь экс-министр МВД Украины Ю.ЛУЦЕНКО попросил суд вызвать и вместе в один день допросить как Н.КУРКО, так и Валерия МЕЛЬНИКА, который на то время работал советником министра, поскольку, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, в случае допроса указанных лиц в разные дни прокуратура может с одним из них «поработать».
Следующее судебное заседание должно состояться 27 сентября в 9.15.