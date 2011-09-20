Пресс-конференция «Состояние украинской армии»
В среду, 21 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Состояние украинской армии».
В ходе пресс-конференции будут представлены результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина с 18 по 20 сентября 2011 г.
Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.
На пресс-конференцию вынесены вопросы:
1. Какой должна быть украинская армия?
2. Способна ли украинская армия защитить страну в случае военной угрозы?
3. От каких стран, по мнению украинцев, может исходить военная угроза?
4. Почему украинцы не хотят служить в армии?
В пресс-конференции примут участие:
1. Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина;
2. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт в сфере социального проектирования.
Адрес: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14.
Контакт для СМИ: (044) 230 49 63.