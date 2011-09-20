Пресс-конференция «Состояние украинской армии»

В среду, 21 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Состояние украинской армии».

В ходе пресс-конференции будут представлены результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина с 18 по 20 сентября 2011 г.

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

1. Какой должна быть украинская армия?

2. Способна ли украинская армия защитить страну в случае военной угрозы?

3. От каких стран, по мнению украинцев, может исходить военная угроза?

4. Почему украинцы не хотят служить в армии?

В пресс-конференции примут участие:

1. Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина;

2. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт в сфере социального проектирования.

Адрес: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14.

Контакт для СМИ: (044) 230 49 63.