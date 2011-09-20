Литвин пугает, если афганцы прорвутся в зал, нардепов там не останется

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предупредил оппозицию, что если митингующие зайдут в сессионный зал ВР, то никто не останется в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на заседании Верховной Рады, комментируя выступления народных депутатов по поводу пикетирования парламента Украины и попытки штурма помещения ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что профильный комитет ВР должен работать над подготовкой ко второму чтению законопроекта относительно отмены социальных льгот некоторым категориям граждан, чтобы «сделать его цивилизованным».

Он подчеркнул, что предлагается, чтобы в законе было зафиксировано, что выплаты должны осуществляться тем, кому отменяются льготы, не ниже фактических выплат. «Давайте это запишем и проголосуем, а не будем демонстрировать эту вражду. Если вы думаете, что кто-то останется в этом сессионном зале, после того, когда зайдут эти люди, то вы глубоко ошибаетесь», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он напомнил представителям оппозиции, что в июне 2008 года, когда они были при власти, то был отменен ряд льгот на сумму в 105 млрд. грн. разным категориям населения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ после переговоров с участниками митинга под парламентом сообщил, что Верховная Рада на этой неделе не будет принимать в целом закон об исполнении решений судов, которым отменяются льготы для значительного количества категорий граждан.

Он заверил, что в окончательном варианте закона будет предусмотрено, что те категории граждан, которые получали льготы, будут получать их и в дальнейшем.

Лидер фракции Партии регионов сообщил, что с воинами-афганцами была достигнута договоренность создать рабочую группу при участии представителей исполнительной власти, законодательной и общественных организаций для доработки этого законопроекта.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.