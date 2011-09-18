Кириленко: если будет 10 оппозиций, то судьба предрешена

Лидер партии "За Украину" Вячеслав КИРИЛЕНКО выступает за единый список оппозиции на будущих выборах. Об этом он заявил в эфире радио "Свобода".

"Пусть даже резонансные партии популярны, но если их очень много, они не смогут действовать как сильный кулак против власти, которая укрупняется и пытается демонстрировать свои мускулы", - убежден В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, нужна общая платформа для всей оппозиции.

"И понятно, что эта общая платформа может реализоваться через единый список лишь на будущих выборах и согласование депутатов на мажоритарных округах", - считает депутат.

По его мнению, это нужно «как противовес списка Партии регионов, в который теперь ясно, что инкорпорируют ТИГИПКО, ЛИТВИНА, "Единый центр" и всех, кого для этого понадобится».

«Понятно, что если против такого мощного списка будет 10 оппозиций, то судьба оппозиции предрешена», - считает он.

В.КИРИЛЕНКО также заявил, что группа "За Украину" будет голосовать за открытые списки и внесет соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

Кроме того, депутат сообщил, что на заседание Комитета сопротивления диктатуре от партии "Наша Украина" ходят Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Сергей БОНДАРЧУК, Андрей ПАРУБИЙ "и люди, известные своей гражданской позицией".

«Понятно, что Виктор ЮЩЕНКО, Вера УЛЬЯНЧЕНКО не только не посещают подобных заседаний, а в сущности выступают против того, чтобы их партия находилась в Комитете сопротивления диктатуре», - сказал В.КИРИЛЕНКО.