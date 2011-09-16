Пукач был готов сообщить о многих других убийствах

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что экс-руководитель Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ готов был сообщить данные не только о смерти журналиста Георгия Гонгадзе, но и о других убийствах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал в эфире телеканала.

"ПУКАЧ сразу же после задержания согласился сотрудничать со следствием Генеральной прокуратуры. Он обещал назвать заказчиков убийства. Он говорил, что готов назвать и другие убийства, и информацию о них, в том числе известных людей и журналистов", - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также добавил, что коллеги А.ПУКАЧА из МВД могли препятствовать СБУ в установлении места его нахождения.

"Это нужно расследовать, но, судя по тому, что его не могли найти, и обманывали нас и давали нам информацию, что он за границей, что он в Днепропетровске, в Донецке, еще где-то. То есть была организована качественная дезинформация не аматорского плана. Именно поэтому работали три засекреченные группы СБУ. Именно поэтому мы не могли информировать о своих действиях ни милицию, ни другие правоохранительные органы", - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Экс-глава СБУ также уверен, что правоохранительным органам сегодня необходимо рассекретить материалы данного дела, чтобы все смогли, наконец, узнать имена заказчиков убийства Г.ГОНГАДЗЕ.

"Я хочу, чтобы судьи услышали нас – простых людей: рассекретьте дело! Какие такие секретные материалы есть в деле, из-за которых держат в тайне показания ключевого свидетеля!", - сказал он.

"Для того чтобы скрыть тех, кого называет исполнитель убийства – заказчиков, а наказать нужно именно их", - добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отвечая на вопрос, зачем материалы дела содержатся в тайне.

По его мнению, при полной публичности А.ПУКАЧ смог бы назвать заказчиков убийства, и тогда для установления истины правоохранительные органы вели бы работу не только с экс-Президентом Украины Леонидом Кучмой, но и с другими лицами, в частности, со спикером Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также считает неправдивыми заявления А.ПУКАЧА о том, что Г.ГОНГАДЗЕ готовил государственный переворот.

"Я не верю в такие показания, таких данных не было. Никаких переворотов ни один журналист в Украине не готовил, тем более, государственных. Это полная ахинея!", - сказал экс-глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было найдено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

Генпрокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Дело в отношении А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.