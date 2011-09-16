"Свобода" требует не допустить приватизации Почаевской лавры

Представители фракции Всеукраинского объединения «Свобода» отказались принимать участие в сессии Тернопольского облсовета, после того, как депутаты из других фракций не поддержали обращение к руководству государства относительно недопустимости рассмотрения Верховной Радой законопроекта, который разрешит приватизацию Почаевской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении содержался призыв к председателю Верховной Рады, руководителям парламентских фракций и народным депутатам от Тернопольщины не голосовать за законопроект под № 9105 «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации» (относительно исключения из перечня зданий Почаевской лавры)».

Во время голосования проект обращения не набрал необходимого количества голосов. После этого в зале начались острые дискуссии, во время которых внефракционный депутат Степан БАРНА высыпал на стол одного из лидеров фракции Партии регионов Павла ФЕДИКА горсть мелких монет. По словам С.БАРНЫ, это «символ 30 серебряников, за которые «регионалы» готовы продать святыню».

«Наша позиция – не допустить принятия этого закона и не допустить потери такой святыни, как Почаевская лавра», – подчеркнул С.БАРНА.

Руководитель фракции ВО «Свобода» в облсовете Олег СИРОТЮК добавил, что контрольная комиссия областного совета, изучавшая законность передачи храмного комплекса в Почаеве Украинской православной церкви Московского патриархата, выявила многочисленные нарушения, в том числе в сфере пользования недрами и миграционной политики. «Мы увидели, что в Почаевской лавре занимаются политической деятельностью, причем формируются выраженно пророссийские настроения. Сейчас святое место превращается в место торга», – убежден О.СИРОТЮК.

В то же время П.ФЕДИК призвал депутатов не вмешиваться в церковные дела. «Церковь между собой разберется. Не нужно лезть к церкви со своими партийными интересами, туда нужно ходить молиться. Чего делать по этому вопросу крики и визги? Если лавру передадут УПЦ МП, то она будет заботиться о комплексе. У нас вот замки гниют, потому что их некому ухаживать», – сказал П.ФЕДИК.

После этого депутаты таки добились проведения повторного голосования за принятие обращения в поименном режиме. Однако во время поименного голосования за проект обращения «за» проголосовали 50 депутатов из 69 присутствовавших, 19 депутатов от Партии регионов и партии «Единый центр» не голосовали.

Сразу после голосования представители «Свободы» взяли перерыв, вернувшись после которого отказались принимать участие в дальнейшей работе сессии.

«Мы считаем, что продолжать сегодняшнее заседание нет смысла. Люди должны понимать, что благодаря позиции партии власти и областной администрации мы не можем достойно представлять позицию всей тернопольской громады», – объяснил решение фракции ВО «Свобода» О.СИРОТЮК.

Из-за отсутствия кворума сессия Тернопольского облсовета была закрыта. Более 30 вопросов, среди которых три областные программы, так и не были приняты.

Справка УНИАН. 29 мая 2001 года Кабинет министров объявил комплекс памятников в городах Кременце и Почаеве Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником. По распоряжению Кабмина в 2002 году все памятники были переданы из общей собственности громады Кременецкого района в государственную собственность с внесением в сферу управления Госстроя.

В июле 2003 года, согласно распоряжению Кабмина, сооружения Почаевской лавры были изъяты из состава заповедника, а в ноябре состоялась передача лавры в бесплатное пользование представителям УПЦ МП, о чем заключено соглашение между Госстроем и Свято-Успенской Почаевской лаврой. Договор действует 49 лет – до 1 января 2052 года.

С избранием нового состава Тернопольского областного совета 15 марта 2009 года депутаты приняли решение о создании Временной контрольной комиссии по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве Украинской православной церкви Московского патриархата, а также соблюдения Московским патриархатом земельного и миграционного законодательства Украины. Комиссия выявила многочисленные нарушения украинского законодательства.

Областной совет дважды принимал обращение к власти об отмене решения о передаче святыни Московскому патриархату и о возвращении лавры заповеднику. Во всех случаях никакой реакции, как утверждают в облсовете, не было.

В сентябре в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9105 «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации» (относительно исключения из «Перечня» зданий Почаевской лавры)». Его подали депутаты Дмитрий ШЕНЦЕВ (Партия регионов – УНИАН) и Юрий БУТ (прошел по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона», сейчас – член провластной депутатской группы «Реформы во имя будущего» – УНИАН).