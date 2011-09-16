Фюле: тюремный срок Тимошенко станет препятствием на пути в ЕС

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ считает, что если экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет приговорена к реальному тюремному сроку, это может стать препятствием на пути подписания соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар заявил сегодня на брифинге в Ливадии, где встретился с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Если она действительно будет приговорена к тюремному сроку, основываясь на правовой норме советского времени, 1962 года (Уголовный кодекс 1962 года), то, несмотря на наше желание подписать соглашение об ассоциации, мы не можем гарантировать, что парламенты членов ЕС ратифицируют этот документ», - сказал Ш.ФЮЛЕ.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ понимает эту ситуацию.