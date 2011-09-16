Меркель позвонила Януковичу по поводу Тимошенко
13:20, 16 сентября 2011Политика
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Где должны соревноваться политики
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Виктором Януковичем выразила обеспокоенность последними событиями в Украине.
Об этом "Украинской правде"сообщили информированные источники.
Однако на сайте президента нет никакой информации о разговоре Януковича с Меркель.
В посольстве Германии в Украине подтвердили, что такой телефонный разговор состоялся в среду.
"Федеральный канцлер в разговоре коснулась темы последних судебных процессов в Украине. Она подчеркнула, что политики должны соревноваться на выборах, а не выяснять свои отношения с помощью судебной системы", - сказали в посольстве.
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