Меркель позвонила Януковичу по поводу Тимошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Виктором Януковичем выразила обеспокоенность последними событиями в Украине.

Об этом "Украинской правде"сообщили информированные источники.

Однако на сайте президента нет никакой информации о разговоре Януковича с Меркель.

В посольстве Германии в Украине подтвердили, что такой телефонный разговор состоялся в среду.

"Федеральный канцлер в разговоре коснулась темы последних судебных процессов в Украине. Она подчеркнула, что политики должны соревноваться на выборах, а не выяснять свои отношения с помощью судебной системы", - сказали в посольстве.