Чепак: Янукович заинтересован в полном расследовании убийства Гонгадзе

Президент Украины Виктор Янукович заинтересован в объективном, полном и прозрачном расследовании всех дел, которые касаются убийства Георгия Гонгадзе. Позицию Главы государства обнародовала пресс-секретарь Дарка Чепак.

В последнее время произошло несколько существенных сдвигов в расследовании, которые казались невозможными еще несколько лет назад. В то же время, Глава государства призывает правоохранительные органы приложить максимум усилий для проведения объективного расследования возбужденных уголовных дел.

Президент уверен, что точку должен поставить суд. "Люди должны знать правду сколько бы лет не прошло со времени исчезновения Георгия Гонгадзе", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, Георгий Гонгадзе исчез без вести 16 сентября 2000 года. 2 ноября возле Таращи было найдено обезглавленное тело - как предполагают, Георгия Гонгадзе.

Укринформ