Свобода слова, которая уже одиннадцать лет связана с именем Георгия Гонгадзе, еще вернется в страну

Сегодня уже кажется, что Гия был номером один в тогдашней украинской политической журналистике, символом эпохи. Нет, символом он стал позже. А тогда он был просто одним из тех, кто говорил правду. Его и убили за правду, а не за то, что он был влиятельным, знал какие-то страшные секреты.

Страна в 2000 году еще слабо представляла себе, что такое Интернет, и "Украинская правда" была далеко не основным информационным ресурсом страны для подавляющего большинства людей, которые получали информацию из телевизионных каналов, которые так же, как и сейчас, контролировались властью.

Коллеги Георгия - в основном журналисты, а не политики - после его исчезновения вышли на улицу и требовали найти человека. Все подозревали власть в том, что это именно она сделала что-то плохое. А власть регулярно сообщала, что кто-то где-то якобы видел Гию, то в Грузии, то во Львове. Но в целом все шло тихо и спокойно... Вплоть до "кассетного скандала"...

Вся страна буквально взорвалась именем Георгия. Всесильная власть впервые за десять лет была в отчаянии и не знала, что ей делать. Цивилизованный мир отвернулся от украинского президента. Журналисты впервые заявили о существовании цензуры. Объединились демократические оппозиционные силы. Страна сделала шаг к Оранжевой революции. Путь был необратимым...

Сейчас некоторые говорят - это была провокация против Украины. Нет. Не провокация. Это было установление тоталитарного правления с ритуальными убийствами носителей свободы. В истории нации, видимо, заложен какой-то механизм самосохранения и спасения. Даже в том случае, когда этим пусковым механизмом становится убитый журналист. Гия погиб, но смог поднять нацию на борьбу за самосохранение. Он был смелым человеком, который прошел страшную кавказскую войну, он не боялся угроз или "советов" замолчать. Но я не думаю, что каждое утро он просыпался с готовностью отдать жизнь за правду... Просто так иногда складывается судьба, что ты играешь в истории большую роль. Даже вопреки собственному желанию.

Я не знаю, была бы акция "Украина без Кучмы" без Георгия Гонгадзе, была бы Оранжевая революция. Может, и были бы. Хотя и не так быстро, как произошло.

Но дело не в этом. Главное в том, что общество не промолчало, не смирилось с этим жестоким убийством. Страна отозвалась не на репрессии, не на преследование оппозиции, не на многочисленные случаи коррупции и злоупотреблений, а на убийство человека, которая осмелилась сказать правду. Украина сделала решительный шаг к демократии, когда потеряла носителя свободы слова.

С тех пор вся демократическая борьба в стране - это фактически борьба за свободу слова. И первое достижение Майдана - это не победа Ющенко, а освобождение телеканалов от цензуры.

...Сегодня мы снова теряем эту выстраданную свободу слова. Снова для того, чтобы узнать правду, надо выключать телевизор и идти на Интернет-страницу "Украинской правды"... Как одиннадцать лет назад.

Снова "темники", инструкции, распоряжения...

Как политику, мне не всегда нравится то, что обо мне пишут. Иногда было и так, что Мустафой Найемом или Сергеем Лещенко я была возмущена больше, чем Януковичем и Азаровым одновременно. Это эмоции и никуда от них не деться.

Но я четко знаю, что страна, за которую я борюсь, и страна, которую я хочу видеть - это страна, где можно смело говорить всю правду и, главное, не бояться.

Именно поэтому мне жаль, что мы так быстро забыли, какой дорогой ценой получили свободу слова. Ибо потеря реальной независимости начинается не с падения ВВП и не с инфляции. Эта потеря начинается с первого "темника", с первой замалчиваемой новости, с первой манипуляции, с первого выполненного приказа "Молчать!"

Я всех прошу: давайте не терять Свободу; давайте беречь ее, как большую, настоящую ценность; давайте не подстраивать ее под какие бы то ни было интересы или цели, ибо никакая "стабильность" и "развитие" не стоят потерянного свободного слова. Я хочу, чтобы в этот день правдивого 16 сентября каждый журналист, прежде, чем выйти в эфир, прежде, чем сесть за компьютер, хоть на минуту, вспомнил о Георгии, вспомнил о том, какое значение свобода слова имеет для всех нас...

Если мы сможем сохранить свободу слова, если сможем вернуть желание говорить только правду, все остальные проблемы, связанные с борьбой против диктатуры, разрешатся довольно быстро. Власть может бороться с оппозиционными политиками, может отгородиться заборами от людей, может разогнать мирную демонстрацию, но "свобода слова" - это тот вирус, который убивает нечестную власть. И она не имеет иммунитета против него.

Я верю, что украинская "свобода слова", которая уже одиннадцать лет связана с именем Гии - смелым и честным парнем из Грузии - еще вернется в страну. И значительно быстрее, чем кто-то надеется.

Юлия Тимошенко