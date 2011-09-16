Яценюк уверяет, что не хочет конкуренции с Тимошенко

Политические оппоненты власти, в частности, Юрий ЛУЦЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО, должны принимать участие в парламентской кампании 2012 года, убежден лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал вчера в эфире телеканала ТВі.

«Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы в парламентской кампании 2012 года «Фронт Змін» и БЮТ были конкурентами. Эти две политических силы в состоянии сформировать большинство в новой Верховной Раде. Несмотря на то, что у нас очень много разных взглядов на то, как должна развиваться страна, на прошлое, будущее, мы представляем демократический лагерь и должны показать единство. Именно эти две парламентских силы способны пройти избирательную кампанию, выиграть ее и сформировать большинство, не подконтрольное ЯНУКОВИЧУ», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

«Наша задача как демократического лагеря - единство в демократическом лагере. Не бороться между собой, а бороться с партией власти. Потому что она воюет с народом Украины», - добавил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, власть еще может сохранить лицо по делу экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО, поддержав законопроект оппозиции о декриминализации 365 статьи Уголовного кодекса. «У них есть выход в рамках этого процесса, нужно принять решение: декриминализовать 365 статью. Другими словами те преступления, по которым сегодня обвиняются бывший премьер, бывший министр внутренних дел и еще тысячи людей, не должны предусматривать заключение», - объяснил лидер «Фронту Змін».

Если власть не сделает этого и будет вынесен незаконный вердикт по отношению к политическим оппонентам сегодняшней власти, можно ожидать резолюцию Конгресса США по Украине: «Это касается персонально их (представителей власти) активов, самолетов, передвижения и их жизни», отметил А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, по его словам, не будет ратифицировано Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и зоне свободной торговли, а все те, кто будет причастен к политическим преследованиям, раньше или позже попадут в «черные списки». «Это серьезно осложнит жизнь этим людям, если вообще не изолирует их от внешнего мира. Но у них есть время. Они должны опомниться и осознать – с политическими оппонентами нужно бороться прозрачно. А то, что они задействовали всю правоохранительную систему, - ненадолго. Это не помогло МУБАРАКУ, Бен АЛИ, КАДДАФИ. Им это тоже не поможет», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.