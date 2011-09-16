Мемориал "Бабий Яр" получит на баланс памятник красноармейцам

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма поддержала передачу из муниципальной в государственную собственность памятника советским гражданам и военнопленным солдатам и командирам Красной армии, погибшим от рук немецко-фашистских оккупантов в районе Сырецкого массива г. Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма А.БРИГИНЦА, теперь этот памятник будет на балансе Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

Соответствующий проект решения Киевсовета «О передаче объектов коммунальной собственности территориальной общині г. Киева в государственную собственность» будет вынесен на одну из ближайших сессий Киевсовета.