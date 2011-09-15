Луценко обследовали в Киевском диагностическом центре

Бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО обследовали в Киевском городском диагностическом центре.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственной пенитенциарной службы Украины, обнародованном на сайте ведомства.

«Сегодня, 15 сентября 2011 года, согласно разрешению Печерского районного суда г. Киева Ю.Луценко был вывезен в Киевский городской диагностический центр для проведения специалистами Министерства здравоохранения Украины коллегиального дообследования состояния его здоровья. Подсудимому была проведена процедура ультразвукового обследования и компьютерная томография органов брюшной полости. По получении всех результатов обследования, рекомендуемых комиссией МОЗ Украины, будут сделаны выводы о диагнозе пациента», - сказано в сообщении.

Пока состояние здоровья Ю.Луценко медицинскими работниками определяется как удовлетворительное.

Он продолжает находиться под надзором медперсонала Киевского СИЗО, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьянрвском СИЗО.