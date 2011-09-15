В Украине зарегистрировали 190-ую партию

В Украине зарегистрирована очередная политическая партия - «Интернет партия Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, регистрация проведена на основании решения Учредительного партсъезда, который состоялся 10 июня 2011 года.

В качестве своей цели партия определила участие в перестройке суверенного, правового, социально-ориентированного государства и содействие формированию и выражению политической воли граждан относительно построения независимого суверенного демократического государства, утверждение условий свободного развития личности, защиты прав и свобод человека.

По информации, предоставленной партией, «Интернет партию Украины» возглавил Дмитрий ГОЛУБОВ.

«Интернет партия Украины» стала 190-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.

Как сообщалось раньше, партия с аналогичным названием была зарегистрирована в Министерстве юстиции 26 марта 2010 года. В мае 2011 года Минюст аннулировал регистрационное свидетельство Политической партии «Интернет партия Украины».

Аннулирование было осуществлено в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине» на основании постановления Окружного административного суда г. Киева от 2 марта 2011 года. Исковые требования мотивированы тем, что политическая партия «Интернет партия Украины» в течение шестимесячного срока не создала и не зарегистрировала своих областных, городских, районных организаций в большинстве областей Украины, городах Киеве, Севастополе и Автономной Республике Крым, чем нарушила требование ч.6 ст. 11 Закона Украины «О политических партиях в Украине».

*** По закону «О политических партиях в Украине» деятельность партии может осуществляться только после ее регистрации.

Политическая партия является добровольным объединением граждан - сторонников определенной общенациональной программы общественного развития. Партии способствуют формированию и выражению политической воли граждан, принимают участие в выборах и других политических мероприятиях.