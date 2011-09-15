Наливайченко назвал две самые большие угрозы следующих выборов

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что предварительное заключение Венецианской комиссии по правительственному законопроекту о выборах народных депутатов подтверждает, что власти готовятся к искажению результатов парламентских выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Как справедливо заключают европейские эксперты, законопроект о выборах, который готовит Министерство юстиции, будет легализовать механизмы для вмешательства властей в избирательный процесс и манипулирования результатами голосования. Этот законопроект не предусматривает четкой возможности обжаловать результаты выборов и разрешает участковым избирательным комиссиям объявить недействительными результаты голосования на сомнительных основаниях», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Самыми большими угрозами для проведения честных парламентских выборов в Украине, по его мнению, является введение коррумпированной и контролируемой админресурсом смешанной избирательной системы, а также повышение избирательного барьера для партий до 5%.

«Властный законопроект предусматривает сохранение монополии партий на формирование избирательных списков, политическую безответственность депутатов-мажоритарников и передачу голосов избирателей от одних партий к другим. В случае принятия властного законопроекта, политический выбор большинства украинцев будет грубо искажен», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, единственная качественная альтернатива такому сценарию – проведение парламентских выборов по открытым избирательным спискам, которые предусматривают одновременно персональную и политическую ответственность депутатов перед избирателями.

«За последнее время наша политическая сила представила четкие предложения, как провести выборы честным и демократическим путем. Для общества это дело представляет стратегическую важность, и мы предлагаем конкретные шаги. Видим продуманные рекомендации международных экспертов и таких общественных организаций, как, скажем, Комитет избирателей Украины. Если европейские и демократические требования не будут выполнены, выборы станут профанацией», - подчеркнул политик.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал все оппозиционные и демократические силы сообща противодействовать принятию антидемократического властного законопроекта о выборах и поддержать зарегистрированный в парламенте «Проект Избирательного кодекса» № 4234-1, который предусматривает выборы депутатов парламента по открытым региональным избирательным спискам.