У Януковича есть претензии к проекту бюджета-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ имеет определенные замечания к проекту государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на заседании Совета регионов в Киеве.

Президент напомнил, что в ближайшее время парламент начнет работу над проектом госбюджета на 2012 год.

«Пока еще я имею к нему, к этому проекту, некоторые замечания. У нас подход с премьер-министром к этому вопросу очень принципиальный, но во время проработки его в парламенте и потом с правительством, безусловно, мы некоторые положения и параметры улучшим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он призвал Министерство финансов продолжить работу над проектом госбюджета.

«Как говорят, совершенству нет границ. Но убежден, что этот процесс даст возможность оптимально подойти ко всем бюджетным параметрам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я, безусловно, рассчитываю на то, что Верховная Рада подойдет к этому вопросу также творчески, хотя мы знаем, что этот процесс всегда слишком политизируют», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. 14 сентября на заседании Кабинета министров Украины был представлен проект госбюджета на 2012 год.

В частности, Кабмин прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта.