Бютовец: Яценюк пытается быть генералом и заполнить вакуум

О вступлении партийцев из "Батькищины" в партию "Фронт змин" речь не идет.

Как сообщает "Украинская правда", об этом заявил депутат от БЮТ Андрей Сенченко в эфире 5 канала, комментируя заявление лидера "Фронта змин" Арсения Яценюка о консолидации его партии и БЮТа.

"Яценюк видимо решил, что появилась надежда на некий вакуум, который он пытается собой заполнить, но думаю, что это ему явно не по силам", - отметил депутат.

"Если Арсений Петрович напишет заявление в первичную организацию БЮТ по месту жительства, то наверняка рассмотрят его заявление", - заявил Сенченко.

Он также отметил, что не считает большим событием вступление в ряды партии "Фронт змин" нескольких народных депутатов.

"Я руковожу крымской партийной организацией партии "Батькивщины". У нас есть и отток, и приток, и мы каждый день принимаем в партию людей, и это не является предметом обсуждения на разных телеэфирах", - сказал депутат.

"Тут два-три депутата из "Нашей Украины" вступили во "Фронт змин", это подается как знаковое событие, которое должна обсуждать вся страна. Это рядовое событие, миграция в пределах близких политических сил", - добавил Сенченко.

"Ни о каком вступлении моих коллег из "Батькищины" куда-то во "Фронт змин" речь не идет. Это как шутку можно воспринимать", - подчеркнул парламентарий.

"Это по принципу: каждый солдат хочет быть генералом. Хорошо, что человек стремиться к таким высотам. И хорошо, что он хочет быть руководителем большой политической силы, но ее надо выращивать", - уточнил Сенченко.

Как известно, Яценюк заявил, что единственное объединение, которое стоит обсуждать, это консолидация "Фронта змин" и БЮТ.

"Объединение может быть только одно. Потому что любые дискуссии о том, что партии могут сливаться, их нет. Объединение проходит следующим образом: если вы разделяете идеологические ценности, если вы видите, каким образом мы можем победить, то тогда идет прямое вступление, или в одну партию, или в другую", - пояснил он.